نادى القضاة يعبر عن تفويضه للجيش والشرطة بتجمعهم بالنوادى

أكد المستشار أحمد حسام النجار رئيس محكمة جنايات بورسعيد، وعضو نادى القضاة العام، أن المستشارين يؤيدون خارطة الطريق التى أشار إليها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، كما يدعمون نزول الشعب بكامل طوائفه لتفويض الجيش والشرطة فى التعامل مع الإرهاب.

وشدد عضو نادى القضاة على ضرورة الضرب بيد من حديد لإنهاء أى نوع من أنواع الإرهاب فى بقاع الوطن، حتى يعود الأمن والأمان للمواطنين ويتثنى لمصرنا الحبيبة أن تعود لممارسة دورها السياسى والريادى فى المنطقة.

وختم المستشار أحمد النجار حديثه "لليوم السابع" أن الشعب المصرى بكافة طوائفه ومؤسساته فى حالة دفاع شرعى عن أمنه وسلامته ودولته مصر.

وأعلن أن المستشارين سيعبرون عن تفويضهم للجيش والشرطة بوقفة رمزية داخل نوادى القضاة بمحافظات الجمهورية.