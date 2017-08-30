بالصور.. حبس المتهمين في اختطاف طفل بأسيوط أربعة أيام على ذمة التحقيق

أسيوط – أسامة صديق:

أمرت نيابة أول أسيوط، اليوم الأربعاء، بحبس 4 متهمين بينهم سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفيه اتهامهم بخطف طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وطلب فدية 5 ملايين جنيه، لإطلاق سراحه بعد الانتقال به إلى محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد عاطف نجيب، مأمور قسم أول أسيوط، بورود بلاغ من المدعو "ا. خ. م" مقيم بمدينة أسيوط، باختطاف نجله أثناء قيامه بالتسوق من أسفل المنزل بعد ظهر الجمعة الماضية، وتلقى اتصالًا بطلب دفع فدية قدرها 5 ملايين جنيه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر تحت إشراف اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد مجدي سالم، رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عطية، رئيس مباحث أول، بالتنسيق مع ضباط الأمن العام وضباط مباحث قسمي شرطة أول وثان، ومفتشي مباحث المديرية.

وبدأ الضباط في فحص علاقات أسرة الطفل المخطوف، من جيران وأقارب واستجواب عدد منهم مع متابعات ومراقبة المترددين على منزل أسرة المختطف على مدار 48 ساعة، بالإضافة إلى تتبع هاتف المختطف حتى تمكن الفريق من تحديد مكان اختفاء المختطفين والمختطف بعد أن تمكن من الانتقال به من أسيوط إلى مركز ببا بمحافظه بني سويف.

وجرى تشكيل مأمورية من ضباط مباحث أول برئاسة الرائد محمد عطية، وعدد من ضباط القسم وبانتقالهم بالتنسيق مع ضباط أمن بني سويف، تمكنت المأمورية من محاصرتهم وإطلاق سراح الطفل المختطف وضبط 3 منهم، وباستجوابهم اعتراف بأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "ج. ك. م" 40 عامًا، حاصلة على دبلوم، مقيمة بذات العقار الذي يسكن فيه الطفل المختطف مع ذويه وهي "أرملة جد الطفل المختطف"، و"م. أ. ش" 38 عامًا، سائق، مقيم بمركز الفتح، و"ع. ع. خ"، 31 عامًا، مقيم بذات العنوان، و"ا. أ. إ" 20 عامًا، عامل، مقيم بمركز الوسطى؛ حيث اتفقت الأولى مع المتهم الثاني على اختطاف المجني عليه، وفي سبيل ذلك اتفق المتهم الثاني مع باقي المتهمين على تنفيذ الواقعة.