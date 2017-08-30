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مقتل شاب في جريمة ثأر بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل شاب في جريمة ثأر بسوهاج

11:04 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

مقتل شاب في جريمة ثأر بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قتل شاب حاصل على دبلوم صنايع، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في الصدر والرأس، داخل الزراعات، في جريمة ثأر، بناحية قرية الساحل بحري، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا بمقتل شخص داخل الزراعات بناحية الساحل بحري دائرة المركز.

وتبين مقتل "وليد أحمد عبدالمعطي" 30 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، ويقيم بذات الناحية "ينتمي لبيت عمران" إثر إصابته بطلقين ناريين في الرأس والصدر داخل الزراعات الخاصة به.

بسؤال شقيقه "عصام" 53 عامًا، مدرس، اتهم "محمد. ع. ع" 25 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق "ينتمي لبيت بخيت" بإطلاق أعيرة من سلاح ناري، كان بحيازته تجاه شقيقه، ما أدى لوفاته، أخذًا بالثأر في واقعة المحضر رقم 536 إداري مركز البلينا لسنة 2016، والناجم عن مقتل المدعو "كريم عفت عفيفي" 30 عامًا حاصل على دبلوم تجارة "ابن عم المتهم".

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.

تم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5204 إداري المركز لسنة 2017.

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