بالصور.. إغلاق كوبري لإحلاله وتجديده بادفو أسوان
بالصور.. إغلاق كوبري لإحلاله وتجديده بادفو أسوان
11:03 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة العميد أيمن رضا غلق كوبري واقع فوق مصرف "عطية شنودة البحري" على طريق "ادفو- المحطة"، بعد حدوث هبوط بسقف الكوبري، ومنع مرور السيارات عليه حرصًا على أرواح المواطنين، وتعديل مسار الطريق وتحويله إلى طريق "ادفو - كوم امبو" بالتقاطع مع طريق مرسى علم.
وقال العميد أيمن رضا رئيس مدينة ادفو، إنه تم تشكيل لجنة هندسية لتحديد حالة الكوبري الإنشائية، لتقديم تقرير للإدارة العامة لمشرعات صرف أسوان، بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الكوبري، للقيام بإجراء إحلال وتجديد للكوبري، بالتنسيق مع الجهات الأخرى من كهرباء وشرب وصرف صحي وتيليفونات.
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