إخلاء السفارة الكندية في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة

برلين- (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية باخلاء السفارة الكندية في العاصمة الالمانية برلين بسبب تهديدات بوجود قنبلة .

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، الاربعاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .