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إخلاء السفارة الكندية في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة

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مصراوي Masrawy

إخلاء السفارة الكندية في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة

10:54 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

إخلاء السفارة الكندية في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة

إخلاء السفارة الكندية في برلين

برلين- (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية باخلاء السفارة الكندية في العاصمة الالمانية برلين بسبب تهديدات بوجود قنبلة .

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" اليوم، الاربعاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .

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مصراوي Masrawy

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