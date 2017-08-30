إخلاء السفارة الكندية في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة
إخلاء السفارة الكندية في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة
10:54 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
إخلاء السفارة الكندية في برلين
برلين- (أ ش أ):
أفادت تقارير إخبارية باخلاء السفارة الكندية في العاصمة الالمانية برلين بسبب تهديدات بوجود قنبلة .
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، الاربعاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .
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