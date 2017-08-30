«المحافظين»: خفض الدولار الجمركى سيؤدى إلى تراجع طفيف فى الأسعار

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قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن تخفيض سعر الدولار الجمركى إلى 16 جنيها بدلا من 16.25 جنيه، وذلك لمدة شهر من أول سبتمبر سيؤدي إلى تراجع طفيف في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشافعي، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن استقرار أسعار السلع وتراجعها يقتضى تعديل ومراجعة سعر الدولار الجمركي بصورة مستمرة، لكن الاتجاه إلى تثبيت سعره لشهرين ربما يكون ذات آثار إيجابية أكثر من حيث تراجع أسعار السلع.

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وأوضح أن هناك حاجة إلى إعادة النظر فى إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين، وإيقاف عملية تخزين السلع فى ظل عدم وجود أى أزمات يشهدها السوق من حيث توافر السلع لكن نجد بعض الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار.

وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى أن التراجع فى الأسعار سيكون فى كل السلع، خاصة المستورد منها، لافتًا إلى أن تراجع العملة الأمريكية في الجمارك حتى لو برقم ضعيف ستظهر آثاره في الرسائل المستوردة بكميات كبيرة، وأن إجمالي التراجعات في الدولار الجمركى فى الفترة الأخيرة على عدة مراحل أسهم فى خفض بعض أنواع السلع.