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حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم تماثيل أثرية بقليوب

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حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم تماثيل أثرية بقليوب حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم تماثيل أثرية بقليوب

التحرير

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أمرت نيابة قليوب بحبس 3 أشخاص بينهم موظف بمجلس مدينة منيا القمح 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة آثار.

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا يفيد ضبط أحمد ح 27 سنة عاطل وهاني أ 38 سنة فني أشعة وحمادة ع 37  سنة موظف بمجلس مدينة منيا القمح أثناء استقلالهم سيارة ملاكي أسفل كوبري قليوب وبتفتيشها عثر بها على جوال بداخله 3 قطع تماثيل يشتبه أن تكون أثرية.

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و بمواجهتهم قرر الثاني أن تلك التماثيل حصل عليها من أحد أصدقائه يدعى حسين إ 42 سنة عامل بشركة شهيرة للبترول.
تحرر المحضر رقم 2979 إداري قسم قليوب، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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التحرير

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