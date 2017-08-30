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القبض على زوجين نصبا على الأهالي في 2.5 مليون جنيه بالشرقية

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القبض على زوجين نصبا على الأهالي في 2.5 مليون جنيه بالشرقية القبض على زوجين نصبا على الأهالي في 2.5 مليون جنيه بالشرقية

التحرير

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على عامل وزوجته؛ متهمان بالنصب على عدد من الأهالي والتحصل منهم على أموال بدعوى توظيفها في التجارة بدائرة مركز أبو حماد.

البداية كانت بورود عدة بلاغات لمركز شرطة أبو حماد، من الأهالي، يتهمون فيها "مجدي.ع.ع" 60 عامًا، وزوجته "سناء.ع.أ" 45 عامًا، بالنصب عليهم في مبالغ مالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه؛ بدعوى توظيفها في التجارة.

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وتبين من التحريات، أن المتهمين حرروا إيصالات أمانة للأهالي وأقنعوهم بإعطائهم أرباحًا لفترات مُحددة، قبل أن يمتنعوا عن سدادها أو إعادة المبالغ الأصلية، فيما تم ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة بسبب خسارة تجارتهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4346 إداري أبو حماد لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التحرير

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