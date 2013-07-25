قطار 158 يواصل رحلته إلى الصعيد بعد إطفاء حريق بدورة المياه

تم السيطرة على حريق نشب داخل دورة مياه إحدى عربات القطار رقم 158 قبل دخوله محطة بنى سويف بحوالى 2 كيلو متر، حيث واصل القطار رحلته إلى الصعيد بعد قيام الفنيين بتفقد جميع العربات والاطمئنان على الوصلات الكهربائية ولم تحدث أى إصابات بين الركاب.

كان ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى الأقصر، فوجئوا عند دخوله محطة شريف باشا غير مقرر توقفه بها ، بتصاعد الأدخنة من سقف دورة مياه العربة رقم 6 فتوقف القطار بعد إخطار السائق من قبل رئيس القطار والمشرفين ( الكمسارية ) وتم إطفاء الحريق ومنع الأدخنة، وتبين أن سبب اندلاع الأدخنة حدوث ماس كهربائى فى سقف دورة المياه وواصل القطار رحلته حتى بلغ محطة بنى سويف وقام مجموعة من الفنيين والبرادين بمعاينة عربات القطار والاطمئنان على الركاب.

> ومن ناحيتهم تابع كل من اللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام محافظة بنى سويف القائم بأعمال المحافظ، والعميد أشرف عمران مدير إدارة الأزمات والمقدم أيمن جاب الله رئيس مباحث السكة الحديد، الموقف مؤكدين أن القطار انطلق من بنى سويف ليواصل رحلته إلى الأقصر بعد الاطمئنان على عدم وجود أى تلف فى الوصلات الكهربائية الموجودة بأسقف العربات.