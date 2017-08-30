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مرشح مستبعد: أناشد شركات السياحة انتخاب مجلس قوي للغرفة

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مرشح مستبعد: أناشد شركات السياحة انتخاب مجلس قوي للغرفة مرشح مستبعد: أناشد شركات السياحة انتخاب مجلس قوي للغرفة

التحرير

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دعا باسل ، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، والمرشح لمجلس إدارتها، أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة للمشاركة القوية في الانتخابات المزمع إجراؤها 10 سبتمبر المقبل، لاختيار أعضاء مجلس إدارة قادر على حل ومعالجة الأزمات بالغرفة.

وأضاف المرشح المستبعد من قبل لجنة الطعون والتظلمات، في بيان له اليوم: «إنه ومن منطلق وعينا وحِرصنا على صالح الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة منتخب من الزملاء المرشحين يستكمل المسيرة ويتحمل مسئولية الدفاع عن صالح الجمعية العمومية والمواطن المصري، ويقينا من منطلق ثقتي في قدرات المرشحين على الخروج بالغرفة والقطاع السياحي من الأزمة، ادعو الجميع للمشاركة في اختيار مجلس إدارة منتخب، بل أعدكم أن أحشد للحضور يوم الانتخابات والمشاركة بالتصويت، وسأكون أول المشاركين في هذا الحضور لثقتي أن الزملاء المرشحين على قدر المسئولية».

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وتابع: «لقد عايشنا جميعا العام الماضي، بكل ما فيه من أزمات وعقبات مصطنعة أعاقت أعمالنا بل كبدتنا الخسائر ووضعتنا في بعض الأحيان موضع اتهام أمام الرأي العام، وتحملنا كل ذلك على أمل عودة الغرفة إلى مكانها الطبيعي من خلال مجلس إدارة منتخب يحقق طموحاتنا ويسترد ما سلب منا خلال فتره ضاعت فيها المسئولية وغابت عنها الشرعية»، مشيرا إلى أنه مستمرا في العمل من أجل أعضاء غرفة الشركات سواء كان بمجلس الإدارة أو خارجه، ونافيا ما ادعته الوزارة من أسباب لاستبعاده.

كان تقدم السيسي، بدعوي قضائية حملت رقم 63557 لسنة 2017 ضد وزير السياحة يحيى راشد، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات نادر الببلاوي، مطالبا القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا أنه لم يرتكب أية مخالفات، وأنه تقدم للترشح بالمواعيد المقررة للانتخابات وتم فحص أوراقه بمعرفة اللجنة المختصة وقبول ترشحه وإدراجه بقوائم المرشحين لانتخابات عضوية المجلس بموجب الكتاب الدورى رقم 205 لسنة 2017.

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التحرير

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