كتب - فتحي سليمان:

شهد محور صلاح سالم تكدسًا مروريًا اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة بعامود إنارة، ما أسفر عن إصابة شخص وتم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا يفيد باصطدام سيارة بعامود إنارة بمحور صلاح سالم، وإصابة قائد السيارة، مما تسبب في حدوث كثافات مرورية، أمام المتجه إلى طريق المطار.

انتقلت على الفور الخدمات المرورية لرفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية، كما تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

ازدحام مروري بمحور صلاح سالم إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة

كتب - فتحي سليمان:

شهد محور صلاح سالم تكدسًا مروريًا اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة بعامود إنارة، ما أسفر عن إصابة شخص وتم نقلة للمسشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا يفيد باصطدام سيارة بعامود إنارة بمحور صلاح سالم، وإصابة قائد السيارة، مما تسبب في حدوث كثافات مرورية، أمام المتجة إلى طريق المطار.

انتقلت على الفور الخدمات المرورية لرفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية، كما تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق