مصرع طفل تحت عجلات سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، تحت عجلات سيارة أثناء سيره ببندر طما شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفي المركزي بوصول "كريم عبدالرحمن أبو زيد" 7 سنوات، ويقيم شارع الاتحاد ببندر طما، جثة هامدة.

وبسؤال عمه "ياسر أبو زيد عبد الرحمن" 36 عامًا، موظف، بإدارة أوقاف سوهاج، قرر بأنه أثناء سير نجل شقيقه المتوفى بذات الناحية، اصطدمت به السيارة رقم "5296 هـ ب ج" قيادة "عماد أحمد محمد" 18 عامًا، عامل، ويقيم بندر طما، ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13361 جنح المركز لسنة 2017.