شائعة كادت تدمر سمعتها وسر ابتعادها عن الفن.. مواقف أثارت الجدل لـ«ليلى زاهر»

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سريعًا ما تبدلت ملامح "ليلى" ابنة الفنان أحمد زاهر، لتفاجىء الجميع بتخلصها من دور الطفلة الذي اشتهرت به في فيلم "عمر وسلمى"، لتصبح أكثر أنوثة، ومع تقدم سنوات عمرها تثير الجدل بإطلالاتها ومواقفها التي نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

كانت أولى المفاجأت في 30 أغسطس من العام الماضي، وهو اليوم الذي يوافق ميلاد "ليلى أحمد زاهر"، حيث حرصت والدتها على تهنئتها بتلك المناسبة ونشرت أول صورة لها بعدما أصبحت شابة، فأثار تغير ملامحها الطفولية دهشة الجمهور.

لم تكن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير هي أول شيء يثير الجدل حول شخصية "ليلي"، فالحديث عن دفاعها عن "الجنس الثالث" كان حديث الساعة أيضًا.

«الجنس الثالث»

نشرت بعض المواقع الإلكترونية في وقت سابق من العام الماضي حديثا منسوب لحساب على انستجرام يحمل اسم ليلى أحمد زاهر تدافع فيه عن الجنس الثالث، قائلة: "عن عشقي لدور راندا البحيري في الجنس التالت، بجد برافو، أنا وكل أصحابي صدقنا أنك ترانس مان فعلاً، والدور لايق عليكي جدًا، أثرتي فينا وحسينا بالناس دي بعد ما كنا ظالمينهم وفاكرينهم شواذ، اتمنى تعملي أدوار تانية من نفس النوع".

وبسبب ذلك الحديث المنسوب لابنته خرج والدها الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "إيه قلة الأدب دي -أولا ده مش حساب ليلى بنتي وفيه خمسميت حساب على فيسبوك وانستجرام باسم بنتي وهي ملهاش علاقة بيهم وحسابها الحقيقي برايفت فيه أصحابها بس وعيب أوي علي المواقع والصحفيين اللي نشروا الخبر ده من غير ما يتأكدوا منه ولا يكلمونا ويسالونا ده حقيقي ولا نصب -عيب- عيب دي مش أصول المهنة عيب".

كانت راندا البحيري قد جسدت شخصية فتاة تعاني من اضطراب الهوية، فهي بجسد أنثى ومشاعر رجل وذلك في مسلسل"جراب حواء".

قرار الاستمرار في التمثيل

كان قرار دخول ليلى وشقيقتها عالم الفن بإقناع من الفنان تامر حسني، واشتركتا معه في فيلم "عمر وسلمى 2"، على حسب تصريح والدهما الفنان أحمد زاهر الذي أكد على حريتهما في اختيار مستقبلهما عندما تبلغان السن المناسب سواء بالاستمرار في التمثيل أم الاتجاة لتخصص أخر، وأن دوره يتوقف فقط على النصيحة.

عاد زاهر مؤخرًا في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "بوضوح" المذاع على قناة "الحياة"، ليكشف السبب وراء ابتعاد بناته ملك وليلى عن التمثيل بعد الشهرة الواسعة التي حققها الثنائي خلال عملهما مع الفنان تامر حسني في سلسلة أفلام "عمر وسلمى" عام 2009، قائلًا: "فضلت أنهم يبعدوا عن الأضواء الفترة دي ويركزوا في دراستهم وأما يكبروا شوية هما يقرروا يكملوا ولا لأ".

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وتابع: "البنات بتكبر ومش عايزهم يكبروا قدام الشاشة، لأن الناس هتفضل فاكرة بس البنتين الصغيرين وهيتحبسوا في السن ده".

وكان آخر ظهور للشابة "ليلى أحمد زاهر" في وقت سابق من هذا الشهر بفرح الفنان "محمد أنور"، نجم مسرح مصر، حيث لفتت أنظار الجميع بأناقتها وأنوثتها، حتى أن الفنانة "روجينا" نشرت صورة لها من الفرح عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "ست البنات كبرت وبقت عروسة".

فيلم روائي

وعلى الرغم من رغبة الفنان "أحمد زاهر" في إبعاد ابنتيه عن الفن حتى يصبحان أنضج؛ فإنه وافق في عام 2012 على تقديم "ليلى" دور في فيلم روائي قصير عن مأساة قطار أسيوط الذي اصطدم بحافلة مدرسة في 17 نوفمبر عام 2012، وتسبب في مصرع ما يقرب من 50 طفل.



يذكر أن حادثة قطار أسيوط وقعت في 17 نوفمبر ونتج عنها وفاة أكثر من 50 طفل إثر اصطدام القطار بحافلة مدرسة عند مزلقان منفلوط.