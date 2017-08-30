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هبوط اضطراري لطائرة تركية بالمطار لإنقاذ حياة شاب سعودي

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مصراوي Masrawy

هبوط اضطراري لطائرة تركية بالمطار لإنقاذ حياة شاب سعودي

10:18 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

هبوط اضطراري لطائرة تركية بالمطار لإنقاذ حياة شاب سعودي

كتب - طه عبيد:
اضطرت طائرة ركاب تركية للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأربعاء؛ لإنقاذ حياة شاب سعودي أصيب بنوبة صرع وتشنجات خلال الرحلة من اسطنبول إلى جدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة مع أسرته واستأنفت الطائرة رحلتها بدونهم بعد توقف 90 دقيقة .

وقالت مصادر طبية بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة التركية، رحلة رقم 114، يطلب السماح له بالهبوط أثناء عبوره للأجواء المصرية، قادمًا من إسطنبول إلى جدة، بسبب إصابة الراكب السعودي " م . أ " 29 عاما بنوبة صرع وتشنجات تستلزم سرعة نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنه "تم السماح للطائرة بالهبوط بموقع 335 بمهبط المطار، وأمر الدكتور مدحت قناديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة ، بنقل الراكب داخل سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر بناءً على طلب أسرته، والتي قام 5 منهم بإلغاء سفرهم مع الراكب، واستأنفت الطائرة رحلتها بدونهم بعد تأخير 90 دقيقة".

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