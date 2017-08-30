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مصرع عامل انهار عليه بئر صرف صحي في سوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل انهار عليه بئر صرف صحي في سوهاج

10:39 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

مصرع عامل انهار عليه بئر صرف صحي في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، عقب انهيار الرمال عليه، أثناء حفر بئر صرف صحي بقرية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة بسقوط شخص داخل حفرة صرف صحي بناحية قرية جهينة الغربية دائرة المركز.

تبين أنه أثناء قيام "رمضان عمر محمد" 45 عامًا، عامل، بحفر بئر صرف صحي بمنزل فكري أبو زيد محمد، سائق انهارت عليه الرمال.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال المذكور، حُرر عن ذلك المحضر رقم 2853 إداري المركز لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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