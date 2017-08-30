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"إسعاف الشرقية": 120 سيارة تؤمن احتفالات المواطنين في عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

"إسعاف الشرقية": 120 سيارة تؤمن احتفالات المواطنين في عيد الأضحى

10:29 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور أحمد الشيخ، مدير مرفق هيئة الإسعاف بالشرقية، استعدادات المرفق لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 120 سيارة على أهبة الاستعداد.

وأوضح الشيخ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الدفع بعدد من السيارات للتواجد بساحات صلاة العيد، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، على أن تتواجد سيارات أخرى بالقرب من الحدائق العامة والمتنزهات المنتشرة بأنحاء المحافظة.

وأشار الشيخ، إلى أنه إيقاف الإجازات لجميع المسعفين خلال ايام العيد، فضلًا عن زيادة عدد الورديات ورفع درجة الطواريء، منوهًا إلى أنه سيتم التركيز على تواجد السيارات، أيضًا بالأماكن السريعة وبجوار المنشآت الهامة والحيوية.

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مصراوي Masrawy

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