وفاة عامل تناول جرعة زائدة من علاج الصرع بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بتناوله جرعة زائدة من علاج الصرع بمساكن العمري، دائرة قسم أول مدينة سوهاج.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول "خالد أحمد رمضان" 21 عامًا، عامل، ويقيم مساكن العمري، دائرة القسم مصابًا بحالة إعياء وهبوط شديد بالنبض، متأثرًا بتناوله أقراص مجهولة، وتوفى إثر ذلك.

وبسؤال شقيقه "محمد" 21 عامًا، عامل، قرر بتناول شقيقه جرعة زائدة من علاج الصرع، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وأخطر اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3201 إداري القسم لسنة 2017.