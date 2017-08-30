البابا تواضروس الثاني يصل إلى استراليا ثاني محطات جولته الرعوية

سيدنى- (أ ش أ):

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى استراليا اليوم الأربعاء، ثاني محطات جولته الرعوية التي شملت أيضا اليابان.

وكان السفير المصري في استراليا السفير محمد خيرت وأعضاء السفارة المصرية في استراليا فى استقبال البابا.

ويرافق البابا تواضروس وفد يضم كلا من الأنبا دانيال أسقف سيدني والأنبا دانيال أسقف المعادى والأنبا هيرمينا الأسقف العام لعين شمس والكهنة بسكرتارية البابا تواضروس.

وتستمر زيارة البابا تواضروس لأستراليا حتى 13 سبتمبر المقبل وتتضمن عدة أنشطة رعوية من بينها وضع حجر الأساس لمبنى مطرانية سيدني وحجر الأساس لكنيسة جديدة بكيلفال، كما يفتتح بعض المشروعات الخدمية ويزور دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والكلية الإكليريكية بجامعة ماكواري إلى جانب إقامة عدة قداسات بإيبارشيتي سيدني وملبورن ويلتقي بعدد من المسئولين الاستراليين.

وكان البابا تواضروس قد قام في المحطة الأولى من جولته بتدشين أول كنيسة قبطية باليابان بمدينة كيزوجاوا، محافظة كيوتو.. كما التقى عددًا من المسئولين اليابانيين من بينهم وزير الخارجية وعمدة طوكيو.