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دراسة: أكثر من نصف الأمريكيين في حاجة إلى دور رعاية

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مصراوي Masrawy

دراسة: أكثر من نصف الأمريكيين في حاجة إلى دور رعاية

09:35 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

دراسة: أكثر من نصف الأمريكيين في حاجة إلى دور رعاية

أرشيفية

واشنطن- (أ.ش.أ):

ذكرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الامريكيين سيجدون أنفسهم في دار رعاية للمسنين في مرحلة ما من حياتهم.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تلغى تقديرات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بأن ما يقرب من 35% من الأمريكيين قد يحتاجون لدخول دار رعاية للمسنين عند الكبر.

وقال الباحث الرئيسي مايكل هورد " مدير مركز راند لدراسة الشيخوخة فى سانتا مونيكا فى كاليفورنيا": "إن استخدام دور رعاية المسنين مدى الحياة أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة الإقامة القصيرة لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع"، مضيفا إن زيادة الرعاية التمريضية المنزلية تطرح السؤال حول من سيدفع ثمنها وكيف سيدفعون ثمنها حيث أن الإنفاق الشخصي ليس كبيرا بشكل خاص في المتوسط ولكن خطر الإقامات الطويلة والإنفاق الكبير لنحو 5% من المرضى من جهة أخرى سيقضون أكثر من 1500 يوم في دار رعاية المسنين لينفقوا أكثر من 50،000 دولار.

وأشار الباحثون – فى سياق أبحاثهم التى نشرت فى عدد أغسطس من وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم "- إلى أن المخاطر المالية أكبر بالنسبة للأزواج المتزوجين ..ومع بدء تقدم الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة فى العمرالذين يحتاجون إلى المزيد من الرعاية المنزلية التمريضية فإن التكاليف ستكون مذهلة .. لذلك يجب على الأسر أن تأخذ ذلك في الاعتبار للتخطيط المالي والمجتمع بحاجة إلى أن يكون مستعدا لمساعدة الأسر التي لا تستطيع تمويل إقامة دار التمريض".

ولتحليل هذه الدراسة قام الباحثون بتحليل 18 عاما من البيانات من دراسة الصحة ونظم التقاعد وهو مشروع برعاية المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة وإدارة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.

ووجد المحققون أن معظم الأمريكيين سوف يكونون قادرين على تحمل رعاية قصيرة للرعاية التمريضية المنزلية بتكاليف تبلغ حوالي 7،300 دولار وان حوالى ثلث البالغين الذين تتراوح اعمارهم بين 57 و 61 عاما سوف ينفقون اموالا على رعاية دار رعاية المسنين و 43 فى المائة سيحصلون على رعايتهم بالكامل من التأمين الخاص او العام.. وبصفة عامة، بلغ متوسط الإقامة في دار التمريض 272 ليلة، ولكن 10٪ من الإقامة كانت أكثر من 1000 ليلة، وفقا للنتائج.

ولكن بالنسبة إلى 5 في المئة من كبار السن الذين يحتاجون إلى إقامة طويلة كانت التكاليف من جيبه 47،000 دولار أو أكثر.

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مصراوي Masrawy

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