الأمن: ضبط سيارة وبداخلها 3 تماثيل أثرية أثناء توقفها أسفل كوبري قليوب
الأمن: ضبط سيارة وبداخلها 3 تماثيل أثرية أثناء توقفها أسفل كوبري قليوب
09:47 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
أرشيفية
بنها - (أ ش أ):
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط سيارة ملاكى وبداخلها 3 تماثيل أثرية أثناء وقوفها أسفل كوبري قليوب، وتم التحفظ عليها وضبط مستقليها وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
كان مدير أمن القليوبية اللواء محمد توفيق الحمزاوي، اليوم الأربعاء، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بضبط سيارة ملاكي أسفل كوبري قليوب وبداخلها أسلحة وذخيرة، قيادة "أحمد. ح .م " وبرفقته "هاني. أ. م " فني أشعة والسابق اتهامه في قضية آداب عامة، و "حماده. ع. ص" موظف بمجلس مدينة منيا القمح.
وبتفتيش السيارة عثر بها علي جوال بداخله 3 قطع تماثيل أثرية، و بمواجهتهم اعترف الثاني بأن تلك التماثيل تحصل عليها من أحد أصدقائه بالعمل.. وتحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
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