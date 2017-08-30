صحة الإسكندرية تحيل باحثة قانونية للتحقيق لاتهامها بتقاضي رشاوى

الاسكندرية- أ ش أ:

قرر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إحالة باحثة قانونية بأحد المستشفيات بشرق الإسكندرية للتحقيق بناء على مذكرات مقدمة ضدها من مدير المستشفى وعدد من الأطباء بالمستشفى لقيامها بطلب مبالغ مالية من المحالين إلى التحقيق طرفها نظير إصدار توصية بحفظ التحقيق أو بجزاء مخفف.

وخاطب "حجازى" محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان لاستصدار قرار بإيقاف الباحثة القانونية عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب وذلك بناء على توصية مدير إدارة الشئون القانونية لحماية الشهود من التأثير عليهم وخشية قيام المشكو فى حقها بالتلاعب بما تحت يدها من تحقيقات.

وكانت لجنة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد توجهت إلى المستشفى لفحص الشكوى والتقت بعدد من العاملين الذين شهدوا بصحة ما جاء بالمذكرة وانه قد تكرر معهم قيام الباحثة القانونية المشكو فى حقها بطلب مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة إلا أنهم خشوا التقدم بشكاوى ضدها.