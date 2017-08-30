محمود طاهر يرشح لاعبين لتشكيل المنتخب أمام أوغندا: «سيصنعا الفارق» (فيديو)

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إنه يتمنى مشاركة عمرو جمال أساسيًا في هجوم المنتخب الوطني، أمام أوغندا، مؤكدًا أنه يملك حاليًا دافع قوي للتألق وصناعة الفارق.

وتابع «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء المونديال»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أنه يفضل مشاركة حسام عاشور في التشكيل الأساسي للفراعنة، سواء كان بجوار محمد النني، أو طارق حامد، مشيرًا إلى أنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في منطقة منتصف الملعب، معلقًا «عاشور من أروع اللاعبين في هذا المركز».

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ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري، في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.