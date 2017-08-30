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هكذا تنسقين الـ boyfriend جينز مع ملابسك

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مصراوي Masrawy

هكذا تنسقين الـ boyfriend جينز مع ملابسك

09:01 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

الألبوم التالى

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت صيحة الـ "boyfriend" بقوة في السنوات الأخيرة، والتي يكون فيها تصميم الجينز واسع بعض الشئ، عن البنطلون الضيق المعتاد، وتواجدت في متاجر أشهر بيوت الأزياء العالمية مثل roberto cavalli، و zara.

هذه الصيحة هي كاجوال بطبيعة الحال، يمكن ارتدائها مع "التيشرت" و"السنيكرز" أو الحذاء الرياضي، وحقيبة الظهر العصرية، وفي حالة أحببت الخروج بهذا الستايل بالليل لامانع من ارتدائه مع الجاكيت الطويل،  و"التوب الكات"، والكعب متوسط الطول.

نستعرض لك بهذا الألبوم أكثر من ستايل مختلفة لصيحة " boyfriend" جينز مع باقي ملابسك.

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مصراوي Masrawy

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