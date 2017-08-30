فى العيد..أربع نصائح لشواء صحي

كتبت- ميادة وسام:

اجتماع العائلة في العيد، بمكان مفتوح، وشوى اللحوم على الفحم، من أكثر المشاهد المرتبطة بالأذهان عن عيد الأضحى، ليظل مذاق اللحم المشوي، هو المحبب لدى الكثير بالرغم من بعض أخطاره الصحية، التي يجب تجنبها.

يوصى الدكتور مجدى نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، عدم الإكثار من تناول المشويات، بسبب تصاعد الكربون السام، الذى يتشربه قطع اللحم، ويدخل الجسم أثناء تناوله، وهو من الأسباب التى تزيد من نسبة الأورام السرطانية خاصًة لدى الاشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالمرض.

وأوضح نزيه 4 نقاط يمكن مراعاتها عند شواء اللحوم على الفحم :

1- يكون حجم قطعة اللحم قليل بحيث تبدو رقيقة جدًا، بالإضافة إلى تتبيلها جيدًا بالبصل والمستردة والتوابل الأخرى حتى تتشرب الكثير من السوائل، والتى تتبخر عند وضعها على الفحم، للتقليل من تبخر العناصر الغذائية الموجودة باللحم.

2- لابد من ارتفاع شبكة الشوى عن الفحم مسافة لا تقل عن 20 سم، وأن يكون اللحم هادئ وليس متوهجا حتى لا يتم حرق اللحوم دون إتمام النضج.

3- يجب أن تكون اللحوم محاطة بالدهون من جانبى اللحم، حتى لا تحترق الألياف الخاصة بقطعة اللحم، كذلك عدم تناول تلك القطعة الدهنية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربون باعتبارها الجزء الملاصق لشواية الفحم، والأكثر امتصاصا للكربون.

4- يمكن تغليف قطع اللحم بورق الألمونيوم لتقليل نسبة امتصاصه للكربون.