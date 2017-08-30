خلال 24 ساعة.. ضبط 6 أسلحة غير مرخصة وحائزيها
خلال 24 ساعة.. ضبط 6 أسلحة غير مرخصة وحائزيها
08:55 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
مديرية أمن قنا
قنا - عبد الرحمن القرشي:
واصلت إدارة البحث الجنائي في محافظة قنا جهودها، تحت قيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، في إطار حملات جمع الأسلحة غير المرخصة، لما تمثله من خطورة في استمرار الصراعات الثأرية بين العائلات والخروج على القانون.
وتمكنت الحملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من ضبط: "محمد. ع" 17 سنة - عامل، مقيم بمركز فرشوط، وبحوزته بندقية خرطوش، و"عمر. خ" 28 سنة - عاطل، مقيم بقرية الحجيرات بمركز قنا، وبحوزته بندقية آلية، و"معبود. ع" 41 سنة - عامل، مقيم بأبوحزام مركز نجع حمادي، وبحوزته بندقية آلية.
كما ضبطت الحملة "محمد. ح" 37 سنة - مشرف خدمات بمدرسة، مقيم بمركز فقط، وبحوزته بندقية خرطوش، و"محمود. ز" 48 سنة - مزارع، مقيم بمركز نقاده، وبحوزته فرد روسي محلي الصنع، و"عامر. ع" 31 سنة - عامل، مقيم بمركز دشنا، وبحوزته بندقية آلية.
حررت محاضر قانونية بالمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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