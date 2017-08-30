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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة غربًا كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى  العظمى

القاهرة  24  33

وسط الدلتا 23  33

الإسكندرية 21  30

بلطيم 23  31

مطرح 21  31

السلوم  21  31

سيوة 22  34

بورسعيد  25  30

دمياط  24  30

العريش 23  32

رفح  22  31

الإسماعيلية 23  33

السويس  22  34

رأس سدر 23  36

نخل  21  34

نويبع 26  34

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طابا  27  34

كارتين 21  34

الطور 26  34

شرم الشيخ 29  37

الغردقة  27  37

مرسى علم 29  36

الفيوم 22  35

بنى سويف 22  35

المنيا  22  35

أسيوط  23  36

سوهاج  25  37

قنا 27  39

الأقصر 27  40

أسوان  29  41

أبو سمبل  28  41

الوادى الجديد  25  38

شلاتين 28  38

أبورماد  29  37

رأس حدربة 29  37

حلايب 31  36 

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