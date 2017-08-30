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أكاديمي: مشاركة مصر في «البريكس» يؤكد أهميتها دوليا وإقليميا

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أكاديمي: مشاركة مصر في «البريكس» يؤكد أهميتها دوليا وإقليميا أكاديمي: مشاركة مصر في «البريكس» يؤكد أهميتها دوليا وإقليميا

التحرير

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قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة في «قمة البريكس» التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، يعد إثباتا للحضور المصري والأهمية الكبرى لمصر التي تهتم بها الدول المشاركة في هذه القمة، بعد نجاح مصر في إعادة الأمن الداخلي، وبعد النجاح في مسار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تشارك في القمة بدعوة من الدولة المضيفة وهي الصين، وهو ما يؤكد مكانتها المتميزة دوليا وإقليميا.

وأضاف الريس، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، أن الصين سبق وأن دعت مصر من قبل لحضور فعاليات قمة العشرين، موضحا أن التجمع الدولي في تلك القمة يشكل أهمية كبرى لمصر، لاسيما الصين والتي تعد ثالث شريك لمصر اقتصاديا، حيث تشارك بإسهامات عدة في الاقتصاد المصري عبر مشروعات مختلفة في قطاعات الصناعة والسياحة.

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وأوضح الأكاديمي السياسي، أن تتمتع بعلاقات متميزة وقوية مع مصر في مجالات التسليح، والملفات الاستراتيجية والإقليمية خلال الآونة الأخيرة خاصة في ملفات سوريا وليبيا، مشددا على أن «قمة البريكس» تعد تجمعا اقتصاديا لإقامة محور موازي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي تهمين عليه الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من محاولات مواجهة التغول الغربي عالميا.

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التحرير

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