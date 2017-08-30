هل الرجال أكثر رومانسية مما نعتقد؟

الرجل طائر حر لا يستقر طويلا في عش واحد..فكرة يروج لها كثيرون لتفسير خوف بعض الرجال من الاستقرار في علاقة عاطفية وترددهم قبل اتخاذ قرار الزواج. دراسة حديثة شككت في هذا الاعتقاد وسلطت الضوء على جوانب خفية في قلب الرجال.

يشاع وسط النساء أن الرجال "يخافون من الالتزام" بعلاقة عاطفية ثابتة لمدة طويلة لأنهم يحبون الحرية والاستقلالية في الحياة. غير أن نتائج دراسة أجريت منذ عام 2015 ونشرت نتائجها مؤخرا أكدت أن الرجال يفضلون العلاقات المستقرة مع امرأة واحدة، بنسب تتجاوز ما هو عليه الحال لدى النساء، نقلا عن موقع صحيفة "دي فيلت".

الاستطلاع الذي قام به موقع متخصص في التعارف بين الرجال والنساء المنتمين إلى النخبة، شارك فيه عشرة آلاف امرأة ورجل. ومن بين الأسئلة التي طرحت عليهم تصورهم للعلاقات العاطفية والعائلية التقليدية المكونة من أم وأب وأبناء. وعبر 47 بالمائة من الرجال أن تأسيس أسرة يأتي على رأس أولوياتهم. غير أن نسبة النساء اللواتي عبرن عن ذلك كان أقل من الرجال. ووصلت نسبة النساء الراغبات في تأسيس أسرة 38 بالمائة فقط.

ومؤخرا توصل المشرفون على تطبيق "Jaumo " الخاص بالتعارف بين الرجال والنساء إلى أن الرومانسية لا تقتصر على النساء فقط. وبناء على معطيات شملت 14 ألف من الألمان العازبين، عبر 46 بالمائة من النساء على أنهن يؤمن بـ"الحب الكبير" في الحياة، مقابل 57 بالمئة لدى الرجال، يضيف موقع صحيفة "دي فيلت".

أما فيما يخص الاستعداد لمغادرة البيت أو المدينة أو الوطن من أجل الانتقال للعيش مع الحبيب (ة)، قال 31 بالمائة فقط من النساء استعدادهن لذلك. اما نسبة الرجال التي عبرت عن استعدادها لذلك فوصلت إلى حوالي 50 بالمئة. وفيما يتعلق بفارق السن عبر 36 بالمائة فقط من النساء بأنه ليست لديهن أية مشاكل مع وجود "فارق سن كبير" مع شريك العمر، بينما عبر 64 بالمائة من الرجال على أن الفرق الكبير مع شريكة الحياة في السن ليس عائقاً