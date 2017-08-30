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شعبة اللحوم: انتعاشة بالسوق بسبب انخفاض الأسعار في «التموين والزراعة»

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شعبة اللحوم: انتعاشة بالسوق بسبب انخفاض الأسعار في «التموين والزراعة» شعبة اللحوم: انتعاشة بالسوق بسبب انخفاض الأسعار في «التموين والزراعة»

التحرير

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قال محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك انتعاشة كبيرة في سوق بيع اللحوم، خاصة مع طرح وزارتي والزراعة اللحوم في المجمعات والمنافذ بأسعار مخفضة.

وأضاف شرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن اللحوم البلدية ارتفعت بشكل كبير هذا العام، وأيضًا أسعار «العجول والخراف»، موضحًا أن خروف العام الماضي كان بألفين ونصف جنيه، أما اليوم فهو بـ4 آلاف.

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وتابع: «المعروض كتير من اللحوم، والمجمعات الاستهلاكية مليانة باللحوم، وسعر اللحوم السودانية 85 جنيه، والمجمدة 60 جنيها».

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التحرير

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