شعبة اللحوم: انتعاشة بالسوق بسبب انخفاض الأسعار في «التموين والزراعة»

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قال محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك انتعاشة كبيرة في سوق بيع اللحوم، خاصة مع طرح وزارتي التموين والزراعة اللحوم في المجمعات والمنافذ بأسعار مخفضة.

وأضاف شرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت بشكل كبير هذا العام، وأيضًا أسعار «العجول والخراف»، موضحًا أن خروف العام الماضي كان بألفين ونصف جنيه، أما اليوم فهو بـ4 آلاف.

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وتابع: «المعروض كتير من اللحوم، والمجمعات الاستهلاكية مليانة باللحوم، وسعر اللحوم السودانية 85 جنيه، والمجمدة 60 جنيها».