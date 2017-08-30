البدري: تصريحاتي عن «زيدان» تم تفسيرها بطريقة خاطئة (فيديو)

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه تم تفسير تصريحاته تجاه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بشكل خاطئ.

وأوضح «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «TimeOut»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أنه أكد على أن الأداء الرائع للنادي الملكي، جاء نتيجة التعاقد مع لاعبين جيدين في وجود مدرب مميز لتكتمنل المنظومة بشكل كبير، وهو ما أدى لتفوق الفريق وتحقيق البطولات.

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وتابع مدرب القلعة الحمراء، أنه صرح بأن المدرب وحده لا يمكنه النجاح دون لاعبين مميزين، والعكس، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين يحاولون خلق نوع من الاثارة بنقل الأخبار بأغراض ترويجية.