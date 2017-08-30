أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري: تصريحاتي عن «زيدان» تم تفسيرها بطريقة خاطئة (فيديو)

Google+ Print
البدري: تصريحاتي عن «زيدان» تم تفسيرها بطريقة خاطئة (فيديو) البدري: تصريحاتي عن «زيدان» تم تفسيرها بطريقة خاطئة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه تم تفسير تصريحاته تجاه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بشكل خاطئ.

وأوضح «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «TimeOut»، الذي يعرض على قناة « sports»، أنه أكد على أن الأداء الرائع للنادي الملكي، جاء نتيجة التعاقد مع لاعبين جيدين في وجود مدرب مميز لتكتمنل المنظومة بشكل كبير، وهو ما أدى لتفوق الفريق وتحقيق البطولات.

شاهد أيضا

وتابع مدرب القلعة الحمراء، أنه صرح بأن المدرب وحده لا يمكنه النجاح دون لاعبين مميزين، والعكس، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين يحاولون خلق نوع من الاثارة بنقل الأخبار بأغراض ترويجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300