أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مستشار المفتي: دائمًا «الشواذ في فكرهم» يقتلون بنفس النص الذي يُرحم به آخرون

Google+ Print
مستشار المفتي: دائمًا «الشواذ في فكرهم» يقتلون بنفس النص الذي يُرحم به آخرون مستشار المفتي: دائمًا «الشواذ في فكرهم» يقتلون بنفس النص الذي يُرحم به آخرون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن أهل السنة والجماعة مستقر عندهم قواعد مهمة، وهي «من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين»، مستنكرًا تكفير الجماعات المتشددة لبعض الأشخاص، متسائلًا: «فكيف نحكم على مسلم أنه قد كفر لأنه يتحدث عن مسألة بطريقة شاذة؟».

وأضاف مستشار المفتي، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أن أصحاب الفكر المتشدد في الدين يعانون من اختلال في معرفة المفاهم الإسلامية، ولذلك يفسرون الآيات القرآنية بطريقة خاطئة، ويتمسكون بذلك، لأن هذا ما أنزله الله من وجهة نظرهم، مستطردًا: «دائمًا الشواذ في فكرهم يقتلون بنفس النص الذي يرحم به آخرون، وذلك لشذوذ فكرهم».

شاهد أيضا

وتابع عاشور: «العقلية الصدامية التي تسيطر على التكفريين تتسبب فيها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، بجانب غياب القدوة التي ترشد الشباب إلى الطريق الصحيح»، رافعًا شعار: «وحدة الأمة تأتي قبل وحدة الملة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»