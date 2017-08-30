مستشار المفتي: دائمًا «الشواذ في فكرهم» يقتلون بنفس النص الذي يُرحم به آخرون

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قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن أهل السنة والجماعة مستقر عندهم قواعد مهمة، وهي «من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين»، مستنكرًا تكفير الجماعات المتشددة لبعض الأشخاص، متسائلًا: «فكيف نحكم على مسلم أنه قد كفر لأنه يتحدث عن مسألة بطريقة شاذة؟».

وأضاف مستشار المفتي، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أن أصحاب الفكر المتشدد في الدين يعانون من اختلال في معرفة المفاهم الإسلامية، ولذلك يفسرون الآيات القرآنية بطريقة خاطئة، ويتمسكون بذلك، لأن هذا ما أنزله الله من وجهة نظرهم، مستطردًا: «دائمًا الشواذ في فكرهم يقتلون بنفس النص الذي يرحم به آخرون، وذلك لشذوذ فكرهم».

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وتابع عاشور: «العقلية الصدامية التي تسيطر على التكفريين تتسبب فيها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، بجانب غياب القدوة التي ترشد الشباب إلى الطريق الصحيح»، رافعًا شعار: «وحدة الأمة تأتي قبل وحدة الملة».