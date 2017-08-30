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مكافأة مالية للطاقم المُعالج لمصابي حادث أتوبيس بني سويف

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مكافأة مالية للطاقم المُعالج لمصابي حادث أتوبيس بني سويف مكافأة مالية للطاقم المُعالج لمصابي حادث أتوبيس بني سويف

التحرير

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أشاد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،بالمجهود المتميز الذي بذله طاقم مستشفى بني سويف العام، في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة.

وقرر حبيب، مساء الثلاثاء، صرف مكافأة مالية لطاقم المستشفى الذي تعاطى بكل إخلاص وتفاني في العمل مع مصابي الحادث، موجهًا وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم لصرف هذه المكافأة تقديرًا وتشجيعًا لهم.

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وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن نجاح الطاقم في أدائه الذي اتسم بالسرعة والإتقان، أسفرعن حصول المصابين على العناية اللازمة وتماثل معظمهم للشفاء، فضلًا عن تميزهم في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة تسليم جثث المتوفين لأسرهم وذويهم.

وكان حادث بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بني سويف، قد وقع فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، نتيجة انقلاب أتوبيس نقل عام، ما أسفر عن وفاة 15 وإصابة 41 آخرين.

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التحرير

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