وائل رياض: أبو تريكة لم يقدم نصف مستواه.. وبركات الأفضل (فيديو)

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قال وائل رياض، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأحمر، كان يثق بشدة في قدرات محمد أبو تريكة في بداية تواجده مع الفريق.

وأضاف «شيتوس» خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة «LTC»، أن أبو تريكة لم يقدم مع الأهلي 40% من مستواه الحقيقي الذي كان يقدمه مع الترسانة.

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ويرى رياض، أن محمد بركات، نجم القلعة الحمراء الأسبق، لاعب متكامل، مشيرًا إلى أنه كمدرب يعتبر «الزئيقي» اللاعب رقم واحد وأهم اختيار في التشكيل قبل «أبو تريكة».