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محمود طاهر: مهاجم أجنبي في الطريق.. واقتربنا من ضم بديل حجازي (فيديو)

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محمود طاهر: مهاجم أجنبي في الطريق.. واقتربنا من ضم بديل حجازي (فيديو) محمود طاهر: مهاجم أجنبي في الطريق.. واقتربنا من ضم بديل حجازي (فيديو)

التحرير

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه حاليًا في مرحلة البحث عن مهاجم أجنبي جديد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من اللاعبين تحت دراسة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأضاف «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء المونديال»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أن هناك معايير لاختيار المهاجم الجديد، ومن أهمها صغر سنه لخدمة الفريق لأطول فترة ممكنة، مؤكدًا أن النادي يسعى لبناء فريق قوي يضم لاعبين دوليين.

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وتابع رئيس القلعة الحمراء، أن الجهاز الفني اقترب من التعاقد بديل أحمد حجازي، المعار لويست بروميتش الإنجليزي، موضحًا أن هناك أيضًا مجموعة من اللاعبين المرشحين، بينهم سوريين وفلسطينين، على أن يتم التعاقد مع أحدهم قريبًا.

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التحرير

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