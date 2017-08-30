إعادة الحركة المرورية بكوبري أحمد رشدي بالمنوفية
إعادة الحركة المرورية بكوبري أحمد رشدي بالمنوفية
04:58 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
أرشيفية (2)
المنوفية - مروة فاضل:
عادة الحركة المرورية إلى كوبري أحمد رشدي الرابط بين شطري مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، مساء الثلاثاء، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الذي وقع بمطلع الكوبري أول من أمس.
وقال سمير عتريس، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إن الكوبري يعمل بكامل طاقته، وأعيد فتحه أمام مركبات المواطنين، بعد أن كان أغلق أول من أمس لإنهاء أعمال الإصلاح.
وأكد رئيس المدينة أن الكوبري بات أمنًا تمامًا ولا يمثل أي خطورة على الأرواح أو الممتلكات.
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