أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

قانوني: حكم «الإدارية» يؤكد أن اتفاقيات تعيين الحدود ضمن أعمال السيادة

Google+ Print
قانوني: حكم «الإدارية» يؤكد أن اتفاقيات تعيين الحدود ضمن أعمال السيادة قانوني: حكم «الإدارية» يؤكد أن اتفاقيات تعيين الحدود ضمن أعمال السيادة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن قرار القضاء الإداري بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء تعيين الحدود مع قبرص، جاء ليرسخ مبدأ مستقر بأن ترسيم الحدود من أعمال السيادة، التي لا تخضع لولاية القضاء، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود من أعمال السيادة التي يراقبها مجلس النواب دون الرقابة القانونية.

شاهد أيضا

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من » على شاشة «الغد»، تقديم خالد عاشور، أن الحكم الصادر أمس، هو حكم أول درجة ويجوز نقضه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، من تاريخه، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هي من تحدد هل هذه من أعمال السيادة أم لا، دون النظر للحكم الصادر، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية تراقب الأعمال الإدارية أما المحكمة الدستورية فتراقب تنفيذ أحكام الدستور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة