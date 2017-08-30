أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعوى إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعوى إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة

04:00 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

اليوم.. نظر دعوى إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة

النادي الأهلي

كتب – عمرو علي:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم، المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داود، الصحفي بالجمهورية، للمطالبة بإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 72023 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين، وآخرين.

قالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيينه كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، وهو ما لم يحدث، بالمخالفة للقانون واللائحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. نظر دعوى السماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً

    أخبار

  • الإداري يقضي بعدم قبول دعوى منح سوريين الإقامة على الأراضي المصرية

    أخبار

  • تأجيل دعوى بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب" لـ 3 أكتوبر

    أخبار

  • إحالة دعوى أيمن نور لإلغاء قرار إحالته للجنح لعدم إعلانه بمقر إقامته

    أخبار

إعلان

2f7af2bb9b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته