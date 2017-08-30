اليوم.. نظر دعوى إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة

كتب – عمرو علي:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم، المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داود، الصحفي بالجمهورية، للمطالبة بإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 72023 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين، وآخرين.

قالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيينه كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، وهو ما لم يحدث، بالمخالفة للقانون واللائحة.