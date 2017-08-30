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إيناسيو لـ«جمهور الزمالك»: مرتضى منصور «كاذب» لا تصدقوه (فيديو)

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إيناسيو لـ«جمهور الزمالك»: مرتضى منصور «كاذب» لا تصدقوه (فيديو) إيناسيو لـ«جمهور الزمالك»: مرتضى منصور «كاذب» لا تصدقوه (فيديو)

التحرير

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عرض الإعلامي خالد الغندور، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة «LTC»، مقطع جديد للبرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق لنادي ، يعلق خلاله على تصريحات ، رئيس القلعة البيضاء.

وصرح «مرتضى» خلال مؤتمر تقديم المدرب الجديد «نيبوشا يوفيتيتش»، أن إيناسيو حصل على مقابل مادي مقابل بيع مباراة العهد اللبناني، في البطولة العربية الأخيرة.

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وقال «إيناسيو»، إن ما يقوله مرتضى منصور، «كذب»، مشيرًا إلى أن كل من حوله يخافون منه، لكني لا أخاف، موجهًا حديثه للجماهير: «لا تصدقوا كلام مرتضى الغير حقيقي».

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التحرير

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