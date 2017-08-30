إيناسيو لـ«جمهور الزمالك»: مرتضى منصور «كاذب» لا تصدقوه (فيديو)

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عرض الإعلامي خالد الغندور، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة «LTC»، مقطع فيديو جديد للبرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، يعلق خلاله على تصريحات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وصرح «مرتضى» خلال مؤتمر تقديم المدرب الجديد «نيبوشا يوفيتيتش»، أن إيناسيو حصل على مقابل مادي مقابل بيع مباراة العهد اللبناني، في البطولة العربية الأخيرة.

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وقال «إيناسيو»، إن ما يقوله مرتضى منصور، «كذب»، مشيرًا إلى أن كل من حوله يخافون منه، لكني لا أخاف، موجهًا حديثه للجماهير: «لا تصدقوا كلام مرتضى الغير حقيقي».