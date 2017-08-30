٧٨ ألف حاج مصري يصعدون عرفات تمهيدًا لأداء ركن الحج الأعظم

كتب - نشأت حمدي:

انطلق ٧٨ ألف حاج مصري، في يوم التروية الموافق اليوم الأربعاء، إلى صعيد جبل عرفات، وذلك تمهيدًا لتأديتهم ركن الحج الأعظم غد الخميس.

وحرصت بعثة الحج الرسمية على تصعيد الحجاج إلى عرفات للتيسير عليهم والابتعاد بهم عن الزحام، لا سيما وأن هناك رخصة وفتاوى تسمح بالتصعيد المباشر على عرفة في يوم التروية وليس المبيت في منى.

يأتى ذلك في الوقت الذي عقد فيه المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان ورئيس بعثة الحج، عدة اجتماعات أمس الثلاثاء مع مسؤولي وزارة الحج السعودية، للتنسيق فيما بينهم قبل بدء المناسك.

كما أجرى الوزير جولة تفقدية بمخيمات الحجاج المصريين في منى وعرفات، واستمع لرؤساء البعثات النوعية: "التضامن -الداخلية - السياحة"، وتعرف منهم على خطة تصعيد كل بعثة، حيث تشرف وزارة الداخلية على تصعيد ٣٠ ألف حاج والسياحة على ٣٦ ألف، والتضامن على ١٢ ألفًا.

وكان الوزير أكد في قت سابق أن عدد الحجاج هذا العام هو الأكبر على مستوى تاريخ الحج، إذ تجاوزت البعثة المصرية ٧٨ ألف حاج، بالإضافة إلى ما يقرب من ٣٠ ألفًا آخرين، بإجمالي يقارب ١٠٠ ألف حاج.

وفي سياق متصل، تفقدت بعثة وزارة التضامن الاجتماعي مخيمات الحجاج بمنى وعرفات للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للتيسير على الحجيج. وأشار أيمن عبدالموجود رئيس البعثة، إلى تنسيق وتعاون كبير بين البعثات، ولفت إلى تخصيص ٢٧٠ حافلة لنقل الحجاج، بالإضافة إلى ١٠ حافلات أخرى احتياطية لأوقات الطوارئ.