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السيطرة على حريق بمصنع حلويات في المنوفية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمصنع حلويات في المنوفية

03:14 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

السيطرة على حريق بمصنع حلويات في المنوفية

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع حلويات في مدينة الشهداء.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد عتمان إخطارًا من مركز الشهداء بالحريق وانتقال قوات الحماية المدنية إلى موقعه والسيطرة عليه، دون وقوع إصابات، فيما تبين أن تسربًا لغاز أسطوانة بوتاجاز كان السبب في اندلاع النيران.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم.

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