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اليوم.. نظر دعوى السماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعوى السماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً

03:00 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

اليوم.. نظر دعوى السماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً

مجلس الدولة

كتب – عمرو علي:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أحلام سعداوي، وعزة عبد الحليم، التي تطالبان فيها بالسماح بالزيارة أسبوعياً لمساجين العقرب.

وقالت الدعوى، إن الزيارات بسجن العقرب غير مسموح بها إلا كل شهر، وأن ذلك يتعارض مع القانون، وطالبت بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم".

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