وزير قطاع الأعمال ساخرًا: مرتبي «مبلغ خطير» ويؤثر على الموازنة العامة (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إن موظفي قطاع الأعمال العام خارج قانون الخدمة المدنية، بسبب وجود قوانين منظمة أخرى لعملهم، موضحا أن موازنة الوزارة 2 مليون و800 ألف جنيه سنويا، وتنفق كرواتب ومصاريف بالوزارة.

ووجه الإعلامي خالد صلاح، سؤالًا إلى الوزير عن راتبه، وما إذا كان يدخل ضمن موازنة الوزارة من عدمه، وذلك خلال برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، ليرد الشرقاوي، ساخرًا: «مرتبي كبير أوي، ومرتب الوزراء كلهم كبير أوي، هو مبلغ خطير ويؤثر على الموازنة العامة، وعلى فكرة ابني بيشتغل وبياخد راتب أكثر مني.. وهو تخصص كيمياء، ولا أتدخل فى عمله، والحمد الله أنه ليس وزيرًا».

شاهد أيضا

وذكر الشرقاوي، أن شركات قطاع الأعمال تنفق على نفسها، والوزارة ليس لديها ما يكفى للإنفاق عليها.