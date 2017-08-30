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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد ستاد المصري

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المصري

02:28 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مساء الثلاثاء، غرفة التحكم والمراقبة في ستاد النادي المصري، والتي تم رفع كفاءتها مؤخرًا.

وأكد الغضبان، خلال جولته بالنادي، على ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم موسم جيد واستكمال المسيرة الناجحة بفضل الدعم الكامل الذي يقدمه مجلس الإدارة للفريق.

وأشار المحافظ إلى أن الاستقرار والتعاون الذي يسود مجلس الإدارة هو أساس النجاح الذي أثمر بفعل فرض النظام والالتزام وتوفير متطلبات الفريق الأول لكرة القدم.

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