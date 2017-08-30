بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد ستاد المصري
بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد ستاد المصري
02:28 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
على خلفية حادث الأتوبيس.. مكافأة مالية لطاقم مستشفى بني سويف (صور)
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مساء الثلاثاء، غرفة التحكم والمراقبة في ستاد النادي المصري، والتي تم رفع كفاءتها مؤخرًا.
وأكد الغضبان، خلال جولته بالنادي، على ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم موسم جيد واستكمال المسيرة الناجحة بفضل الدعم الكامل الذي يقدمه مجلس الإدارة للفريق.
وأشار المحافظ إلى أن الاستقرار والتعاون الذي يسود مجلس الإدارة هو أساس النجاح الذي أثمر بفعل فرض النظام والالتزام وتوفير متطلبات الفريق الأول لكرة القدم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
افتتاح تجريبي لمركز بورسعيد الأوليمبي في بطولة الشركات
-
بالصور.. البدء في تطوير حديقة "فريال" ببورسعيد
-
بلاغ ضد محافظ بورسعيد بسبب الإسكان التعاوني
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة
إعلان
إعلان