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رئيس الوزراء يصل مطار جدة لأداء فريضة الحج

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصل مطار جدة لأداء فريضة الحج

02:00 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يصل مطار جدة لأداء فريضة الحج

رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

جدة - أ ش أ:
وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مدينة جدة بالمملكة العربية ، مساء اليوم الثلاثاء، لأداء فريضة الحج، حسبما أذاعت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار الملك عبد العزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبد الوهاب عسيري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، والسفير المصري لدى المملكة السعودية ناصر حمدي.

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Asha

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