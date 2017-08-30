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اليوم.. إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين بقضية "اقتحام السجون"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين بقضية "اقتحام السجون"

02:00 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

محمد مرسي

كتب – عمرو علي:

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون".

يُحاكم بالقضية كل من؛ الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من مرسي وبديع، رشاد بيومى، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، والكتاتنى والعريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".

تعود وقائع القضية إلى 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

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