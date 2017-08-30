أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المصري الديمقراطي»: الأحزاب لا تملك سوى الكلام لأنها لا تملك سلطة

Google+ Print
«المصري الديمقراطي»: الأحزاب لا تملك سوى الكلام لأنها لا تملك سلطة «المصري الديمقراطي»: الأحزاب لا تملك سوى الكلام لأنها لا تملك سلطة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب لا تملك سوى الكلام، لأنها لا تملك سلطة، مشيرًا إلى أن معاناة أحزاب المعارضة في الحديث عن مع الناس عن طريق الإعلام تُصعب من عملية التواصل.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت القاهرة» على شاشة «التليفزيون العربي»، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطرح أفكارًا عن المصالحة الوطنية وقانون الانتخابات والإجراءات الاقتصادية وطرح حلها، ولكن لا أحد يسمع، لأن الحزب لا يمثله أحد في البرلمان.

شاهد أيضا

وتابع: «يا ريت محدش يسألنا عن برنامج، لأن البرامج موجودة والأفكار أيضًا، لأن آلية التواصل والمناخ العام لا يساعدان على طرح الأفكار والبرامج».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»