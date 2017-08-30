«المصري الديمقراطي»: الأحزاب لا تملك سوى الكلام لأنها لا تملك سلطة

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قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب لا تملك سوى الكلام، لأنها لا تملك سلطة، مشيرًا إلى أن معاناة أحزاب المعارضة في الحديث عن مع الناس عن طريق الإعلام تُصعب من عملية التواصل.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت القاهرة» على شاشة «التليفزيون العربي»، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطرح أفكارًا عن المصالحة الوطنية وقانون الانتخابات والإجراءات الاقتصادية وطرح حلها، ولكن لا أحد يسمع، لأن الحزب لا يمثله أحد في البرلمان.

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وتابع: «يا ريت محدش يسألنا عن برنامج، لأن البرامج موجودة والأفكار أيضًا، لأن آلية التواصل والمناخ العام لا يساعدان على طرح الأفكار والبرامج».