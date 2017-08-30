على خلفية حادث الأتوبيس.. مكافأة مالية لطاقم مستشفى بني سويف (صور)

بني سويف ـ أحمد كامل:

أعلن محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، عن صرف مكافأة مالية للطاقم الطبي بمستشفى بني سويف العام، تقديرًا لجهدهم المبذول في التعامل مع مصابي حادث أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي.

جاء ذلك، خلال زيارة أجرها المحافظ رفقة محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، مساء الثلاثاء، إلى المستشفى للاطمئنان على أوضاع المصابين الصحية، والتأكد من الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى.

من جانبه، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خروج 20 من المصابين الذين بلغ عددهم 41 بعد وفاة الحالة رقم 42 داخل غرفة العمليات، وارتفع بها عدد حالات الوفاة إلى 15 حالة

ولا يزال 21 مصابًا يتلقون علاجهم، فيما جرى تسليم 14 جثة لذويهم بعد انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، ولم يتبق سوى جثة واحدة (مجهولة الهوية)، جاري التعرف عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليمها.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انقلاب أتوبيس نقل عام تابع لشركة الوجه القبلي للنقل (الصعيد للرحلات) على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم (18297 نقل البحر الأحمر)، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 15 وإصابة 41 آخرين.