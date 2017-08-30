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وكيل نيابة بالإسماعيلية يتهم ضابط شرطة بالاعتداء عليه

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مصراوي Masrawy

وكيل نيابة بالإسماعيلية يتهم ضابط شرطة بالاعتداء عليه

01:10 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

وكيل نيابة بالإسماعيلية يتهم ضابط شرطة بالاعتداء عليه

مديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
تقدم أحد وكلاء النائب العام في محافظة الإسماعيلية بمذكرة إلى المستشار إسلام حمزة، المحامي العام لنيابات المحافظة، يتهم فيها أحد ضباط مديرية الأمن بالتعدي عليه بالسب والقذف.

وكان مدير الأمن اللواء محمد علي تلقى إخطارًا بالواقعة، وتفاصيل المذكرة التي رُفعت إلى المحامي العام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وجاء بالمذكرة أن "ضابط شرطة برتبة نقيب كان في مأمورية لتأمين أحد المتهمين، وأثناء العرض على النيابة وقعت مشادة بينه وبين فرد الحراسة المكلف بتأمين وكيل النائب العام داخل مقر النيابة الكلية، وتطورت هذه المشادة إلى تعدٍ بالسب على فرد الحراسة، الذي توجه بشكوى إلى وكيل النائب العام، ولحق به الضابط المذكور إلى داخل مكتب وكيل النيابة، معتديًا بالسب والقذف على فرد الحراسة ووكيل النيابة، الذي تقدم بمذكرة سجل فيها تفاصيل الواقعة".

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