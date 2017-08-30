موناكو يضم «كيتا بالدي» بعد اقتراب مبابي من الرحيل لـ«باريس» (فيديو)

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كتب: عاصم سلامة

أعلن نادي الإمارة الفرنسية،موناكو التعاقد رسميًا مع المُهاجم بالدي كيتا في عقد يمتد لـ5 سنوات قادمًا من لاتسيو الإيطالي مقابل 30 مليون يورو+متغييرات وشارك الدولي السنغالي في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع فريق العاصمة الايطالية،سجل فيها 16 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وتُعد هذه الصفقة الثانية في خط الهجوم للنادي بعد ستيفان يوفيتيتش القادم من انتر ميلان،وكان كيليان مبابي قد اجتاز الكشف الطبي في كليرفونتين، مقر تدريب المنتخب الفرنسي بحسب قناة "تي اف 1" الفرنسية تمهيدًا للانتقال لباريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم القادم مقابل 180 مليون يورو.

وعند انتقال مبابي رسميًا سيصبح هو اللاعب الرابع الذي يرحل عن موناكو بعد كلًا من بيرناردو سيلفا وبنجامين ميندي الى مانشستر سيتي، وتيموي باكايوكو الى تشيلسي



"Très heureux d’être ici ! J’ai hâte de commencer à jouer" La 1ère ITW de @keitabalde14 ! #WelcomeToMonaco ????➡️ https://t.co/PyxRmYlLnP pic.twitter.com/TojEitrw9r — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) "Très heureux d’être ici ! J’ai hâte de commencer à jouer" La 1ère ITW de @keitabalde14 ! #WelcomeToMonaco



🎥➡️ https://t.co/PyxRmYlLnP pic.twitter.com/TojEitrw9r — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 29, 2017







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