أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

موناكو يضم «كيتا بالدي» بعد اقتراب مبابي من الرحيل لـ«باريس» (فيديو)

Google+ Print
موناكو يضم «كيتا بالدي» بعد اقتراب مبابي من الرحيل لـ«باريس» (فيديو) موناكو يضم «كيتا بالدي» بعد اقتراب مبابي من الرحيل لـ«باريس» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: عاصم سلامة

أعلن نادي الإمارة الفرنسية،موناكو التعاقد رسميًا مع المُهاجم بالدي كيتا في عقد يمتد لـ5 سنوات قادمًا من لاتسيو الإيطالي مقابل 30 مليون يورو+متغييرات وشارك الدولي السنغالي في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع فريق العاصمة الايطالية،سجل فيها 16 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وتُعد هذه الصفقة الثانية في خط الهجوم للنادي بعد ستيفان يوفيتيتش القادم من انتر ميلان،وكان كيليان مبابي قد اجتاز الكشف الطبي في كليرفونتين، مقر تدريب الفرنسي بحسب قناة "تي اف 1" الفرنسية تمهيدًا للانتقال لباريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم القادم مقابل 180 مليون يورو.

وعند انتقال مبابي رسميًا سيصبح هو اللاعب الرابع الذي يرحل عن موناكو بعد كلًا من بيرناردو سيلفا وبنجامين ميندي الى مانشستر سيتي، وتيموي باكايوكو الى تشيلسي
 


 


يوفوتيتش.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300