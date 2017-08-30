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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:25 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اطلاق صاروخ باليستي وانفجار يهز العاصمة كابول بالقرب من السفارة الأمريكية، إضافة إلى مقتل عشرات في انهيار أرضي بالصين.

1- غارات جوية تقتل 13 مدنيا في أفغانستان

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غارات جوية ضد مواقع طالبان - أرشيفية (أ ف ب)

قتل 13 مدنيا في غارات جوية شنتها القوات الافغانية واستهدفت قاعدة لحركة طالبان في ولاية هرات الغربية، كما ذكر مسؤولون محليون.

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2- قتلى انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

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 انفجار في العاصمة الأفغانية كابول (أ ف ب)

أعلن مسؤولون في أفغانستان مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء وقوع انفجار قرب مقر السفارة الأمريكية في العاصمة كابول.

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3- مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي ينعقد للرد على الاستفزازات الشمالية

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صور للتلفزيون الياباني ترصد صواريخ بيونج يانج اليوم (أ ف ب)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن انعقاد فوري لمجلس الأمن القومي برئاسة "مون جاي إن" رئيس البلاد، لبحث الرد على الصاروخ الباليستي الجديد الذي أطلقته الجارة الشمالية.

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4- عشرات القتلى في انهيار أرضي في الصين 

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انهيار أرضي في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 17 شخصًا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

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5- الأمطار الغزيرة تصيب الحياة في مومباي بالشلل

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سيول وأمطار غزيرة في مدينة مومباي الهندية اليوم (أ ف ب)

ضربت الأمطار الغزيرة مدينة مومباي الهندية، ما أدى إلى اضطراب حركة السير على الطرق والسكك الحديدية والسفر بالطائرات ، حيث غمرت المياه المناطق المنخفضة جراء انهمار الأمطار بدون توقف .

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مصراوي Masrawy

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